Thiago Silva exalta classificação do Fluminense para semifinal do Mundial de Clubes: ‘Melhores mais uma vez’

Thiago Silva, do Fluminense, durante a partida da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 entre Fluminense FC e Al Hilal em Orlando, Flórida, EUA



Após a vitória do Fluminense sobre o Al-Hilal, que garantiu a passagem do time para a semifinal do Mundial de Clubes, Thiago Silva fez uma análise positiva da performance da equipe. “Rapaz, é uma guerra. Na verdade, não gosto dessa palavra. Na verdade, cada jogo é uma briga e estamos conseguindo os nossos objetivos. É muito complicado você jogar de igual para igual contra equipes tão fortes, mas estamos conseguindo. Mais uma vez, fomos melhores, assim como foi diante da Inter. E temos de continuar assim”, afirmou. O zagueiro ressaltou que cada partida é um desafio e que o time tem se mostrado capaz de superar adversários fortes, o que é fundamental para o sucesso na competição. Thiago Silva também destacou a importância de manter a mesma atitude em campo e a confiança no trabalho do treinador Renato Gaúcho. Ele acredita que a motivação e a estratégia do técnico têm sido cruciais para o desempenho do Fluminense, que vem se destacando em momentos decisivos.

Em sua fala, o jogador recordou seu retorno ao clube em um período complicado e fez uma comparação com a fase atual, enfatizando a resiliência e a determinação do grupo. Para ele, essa força coletiva é um dos pilares que sustentam a trajetória vitoriosa do time no torneio. Por último, o zagueiro expressou sua decepção por ter recebido um cartão amarelo durante a partida, mas enfatizou que o que realmente importa é a vitória e a classificação para a próxima fase do Mundial.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA