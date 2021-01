Thiago Silva fala sobre possibilidade de retornar ao Fluminense; confira

O zagueiro tem contrato com o Chelsea somente até junho deste ano e já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube

EFE Thiago Silva durante partida pela seleção brasileira



O zagueiro Thiago Silva, atualmente no Chelsea, nunca escondeu o seu carinho pelo Fluminense, onde atuou entre 2006 e 2008 e conquistou uma Copa do Brasil, em 2007. O defensor de 36 anos, entretanto, ainda não sabe se dará continuidade em sua carreira na Europa ou se retornará ao Tricolor das Laranjeiras na metade do ano – seu contrato com o clube londrino vai somente até junho de 2021. Nesta segunda-feira, 25, o jogador falou sobre o dilema de voltar ao Brasil com a família já acostumada com a qualidade de vida europeia.

“Se eu falar que eu não penso nisso, eu estaria mentindo. É uma coisa que eu penso, já conversei algumas vezes com a minha esposa. Quando você tem uma carreira consagrada na Europa e com os seus filhos crescendo na Europa, fica mais difícil essa tomada de decisão. Deixar seus filhos nas escolas daqui e voltar para o Brasil… Enfim, é difícil. Quem fez isso recentemente foi o goleiro Júlio César, que deixou a família para voltar ao Brasil para vestir a camisa Flamengo. E eu tenho esse sonho de voltar ao Fluminense, todos sabem disso. O Marcão falou sobre isso recentemente também, mas é uma coisa que eu vou deixar mais para frente para ver o que vai acontecer”, disse Thiago Silva em entrevista ao TNT Sports.

Thiago Silva foi peça importante no título da Copa do Brasil de 2007, mas acabou amargando o vice da Libertadores no ano seguinte, quando a equipe foi derrotada nos pênaltis para a LDU, em pleno Maracanã. Atualmente, o Fluminense está na zona de classificação para o torneio sul-americano e vive a expectativa de contar com o capitão para essa missão. “É complicado, mas estou pensando com carinho e, de repente, posso ter essa missão da Libertadores novamente”, despistou o zagueiro.

Vendido ao Milan, Thiago Silva atuou pelo time italiano entre 2009 e 2012, quando se transferiu para o Paris Saint-Germain. Na equipe francesa, o brasileiro tornou-se ídolo da torcida ao conquistar inúmeros campeonatos nacionais. Sem ter seu contrato renovado no final da temporada passada, ele ficou livre para fechar o Chelsea.