Chelsea demite Frank Lampard após fazer investimento de R$ 1,64 bilhão em reforços

A diretoria dos ‘Blues’ afirmou que as performances do time não mostraram ‘qualquer caminho claro para melhoria’ sob o comando do ídolo inglês

Reprodução/Chelsea Lampard ao lado de Zyiech, reforço do Chelsea para a temporada 20/21



O Chelsea anunciou nesta sexta-feira, 25, a demissão do treinador Frank Lampard. Em nota oficial, o clube londrino agradeceu os serviços prestados pelo ídolo, que esteve à frente do time por uma temporada e meia, mas afirmou que as performances não mostraram “qualquer caminho claro para melhoria”. O desligamento do comandante acontece depois da diretoria dos “Blues” investir cerca de US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,64 bilhão) em reforços para a temporada, aquirindo nomes como Timo Werner, Thiago Silva, Hakim Ziyech, Kai Havertz, entre outros.

“Esta foi uma decisão muito difícil para o clube, até porque eu tenho um excelente relacionamento pessoal com Frank e tenho o maior respeito por ele”, disse o proprietário do Chelsea, Roman Abramovich. “Ele é um homem de grande integridade e tem o mais alto nível de ética no trabalho. No entanto, nas atuais circunstâncias, acreditamos que é melhor mudar o técnico”, informou o Chelsea. “Em nome de todos no clube, da diretoria e pessoalmente, gostaria de agradecer a Frank por seu trabalho como treinador e lhe desejo todo o sucesso no futuro. Ele é um ícone importante deste grande clube e seu status aqui permanece inalterado. Ele sempre será bem-vindo ao Stamford Bridge”, acrescentou.

Em sua primeira temporada como treinador do Chelsea, Lampard classificou o time à Liga dos Campeões da Europa ao terminar o Campeonato Inglês na quarta posição. Já com o time “turbinado” de reforços, o técnico inglês não conseguiu fazer a equipe deslanchar. Atualmente, os “Blues” estão na nona posição da tabela. Já na Champions, o conjunto de Londres irá encarar o Atlético de Madrid nas oitavas de final. Um dos maiores jogadores da história do Chelsea, Lampard marcou 211 gols entre 2001 e 2014. Ele venceu três vezes o Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões.