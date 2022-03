Tiago Leifert usa bom humor para revelar o time do coração; assista 

Antes de fazer sucesso nos programas de entretenimento da TV Globo, o jornalista teve uma longa passagem pela área de esportes da emissora, onde se destacou e ganhou fama

Reprodução/Globo/12.03.2021 Tiago Leifert revelou que é torcedor do São Paulo



Antes de fazer sucesso nos programas de entretenimento da TV Globo, Tiago Leifert teve uma longa passagem pela área de esportes da emissora, onde se destacou e ganhou fama, principalmente, ao apresentar o “Globo Esporte”. Apesar dos vários rumores sobre o seu time de coração, o jornalista nunca revelou para qual clube, de fato, torce desde criança. As especulações, no entanto, chegaram ao fim nesta quarta-feira, 23. Logo no início do seu novo projeto, o “3 na Área”, novo canal de conteúdo futebolístico do YouTube, Leifert usou o bom humor para falar que é apaixonado pelo São Paulo.

“Fiquei sete anos à frente do Globo Esporte, mas eu acho que ainda não está na hora de eu assumir o meu time não, cara”, disse Tiago Leifert, pegando um copo com imagens do escudo do São Paulo e nas cores do time do Morumbi. “Eu acho que não… Eu até falaria, mas eu prefiro deixar subentendido, conforme diz a canção”, continuou, ao conversar com seus colegas de programa, os jornalistas Rica Perrone e Eduardo Semblano. O jornalista, que deixou a emissora carioca no ano passado e revelou que sua filha Lua está com um raro câncer no olho, voltou às telinhas para comentar jogos do Paulistão 2022 no YouTube.