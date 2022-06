Tite manda recado para Daniel Alves e fala sobre chances de Fagner ser convocado para a Copa

O treinador da seleção brasileira falou que ainda não fechou o grupo de convocados que vão ao Mundial do Catar

ALEXANDRE LAGO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tite é o técnico da seleção brasileira desde 2016



Tite ainda não definiu sua lista de 26 convocados para a Copa do Mundo de 2022. Ainda assim, o comandante da seleção brasileira reconheceu nesta segunda-feira, 20, que tem alguns jogadores definidos para o Mundial do Catar, que acontece entre 21 e novembro e 18 de dezembro. Em entrevista ao podcast “Podpah”, no entanto, o treinador falou que Daniel Alves pode perder a vaga no grupo, caso “não esteja fisicamente bem e disputando um campeonato em nível alto”. O lateral-direito, de 39 anos, está sem clube desde a semana passada, quando não teve seu contrato renovado com o Barcelona.

O técnico da Canarinho também falou sobre as chances de Fagner, lateral-direito do Corinthians, ser convocado para o torneio da Fifa. No último domingo, vale lembrar, Tite esteve na Neo Química Arena para acompanhar. “Sim (poderia ter sido chamado), o Fagner é um dos jogadores que a gente tem sempre acompanhado e buscado, na função dele específica. Dentro daquele hall de atletas selecionados”, comentou Tite, reconhecendo que o corintiano poderia estar no grupo que jogou a última Data Fifa, nas vitórias diante de Coreia do Sul e Japão.