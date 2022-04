Título inédito do Palmeiras, tabu de 30 anos do São Paulo e mais: O que está em jogo na final do Paulista?

Contando com o apoio de seu torcedor, o Alviverde terá que reverter a desvantagem da partida de ida, quando perdeu por 3 a 1 no Morumbi, casa do rival

Renato Pizzutto/Agência Paulistão - 30/03/22 Palmeiras e São Paulo fazem a final do Paulistão de 2022



Palmeiras e São Paulo fazem a grande decisão do Campeonato Paulista 2022 neste domingo, 3, a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Contando com o apoio de seu torcedor, o Alviverde terá que reverter a desvantagem da partida de ida, quando perdeu por 3 a 1 no Morumbi, na casa do adversário. Caso tenha sucesso, o Alviverde celebrará o seu primeiro título diante do arquirrival em 92 anos de Choque-Rei. O Tricolor, por sua vez, pode quebrar um tabu de 30 anos ao voltar a ser bicampeão estadual — isso aconteceu pela última vez 1991/1992, no início da era mais gloriosa do clube. Abaixo, confira o que está em jogo no duelo derradeiro entre os vizinhos de CT.

Título inédito do Palmeiras sobre o São Paulo

O São Paulo carrega uma ampla vantagem sobre o Palmeiras quando o assunto é confrontos de mata-mata. Ao longo de 92 anos de história do Choque-Rei, o Tricolor levou a melhor em 14 dos 18 duelos deste tipo. As quatro vezes em que o Verdão superou o rival aconteceram antes da decisão: semifinal do Torneio Laudo Natel (1972), oitavas da Copa João Havelange (2000), semi do Paulistão (2008) e quartas da Libertadores (2021). Assim, uma vitória palmeirense por três ou mais gols de diferença neste domingo, 3, fará com que o clube consiga a primeira taça diante dos são-paulinos. Um triunfo por dois gols leva a final para as penalidades.

Primeira decisão entre as duas equipes no Allianz Parque

O Palmeiras já realizou três finais contra rivais em sua casa, o Allianz Parque, inaugurado em 2014. Na primeira, o Alviverde se deu bem ao ganhar o título da Copa do Brasil, batendo o Santos nas penalidades, em 2015. Na segunda, no entanto, os palmeirenses deixaram a arena frustrados com o vice-campeonato paulista diante do Corinthians, em 2018. O troco em cima dos alvinegros veio dois anos depois, com Patrick de Paula batendo o pênalti derradeiro e tirando o Verdão da fila estadual após 12 anos. Agora, o clube palestrino receberá o São Paulo em uma decisão pela primeira vez. Vale lembrar que, no Estadual de 2019, as equipes se encontraram na semifinal. O Tricolor ficou a vaga depois de Tiago Volpi brilhar na disputa por pênaltis.

Conquista inédita de Rogério Ceni como treinador do São Paulo

Tratado como maior ídolo da história do São Paulo, Rogério Ceni participou de 18 títulos como jogador, sendo a Libertadores (2005), o Mundial de Clubes (2005) e o tri do Brasileirão (2006 a 2008) os principais. Como treinador, no entanto, o “Mito” terá a primeira oportunidade real de dar um troféu ao Tricolor. Em sua primeira passagem como técnico do clube, ele não obteve sucesso, sendo eliminado precocemente de três competições (Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana) em 2017. De volta ao time do Morumbi, o ex-goleiro espera marcar seu nome na história da agremiação de uma maneira diferente. A possível conquista, aliás, seria a nona de Ceni desde que trocou as luvas pela prancheta. Até o momento, foram quatro competições vencidas no Fortaleza e outras quatro no Flamengo.

Bicampeonato paulista do São Paulo depois de 30 anos

O São Paulo obteve o feito de faturar o Campeonato Paulista por dois anos consecutivos em cinco oportunidades. A última aconteceu em 1991 e 1992, quando a equipe são-paulina venceu as finais contra Corinthians e Palmeiras, respectivamente. Na época treinado por Telê Santana, o Tricolor empilhou troféus a partir das conquistas estaduais, também ganhando um Brasileiro, duas Libertadores e dois Mundiais. A expectativa de Rogério Ceni e de toda comissão técnica, assim, é repetir a trajetória após 30 anos, transformando o atual elenco em uma geração vencedora. Na edição do ano passado, vale lembrar, o Alviverde foi a “vítima” na grande decisão.

Briga pelo posto de segundo maior campeão

Disputado desde 1902, o Campeonato Paulista tem o Corinthians como maior campeão, com trinta títulos conquistados. Na segunda posição do ranking aparece o Palmeiras, vencedor de 23 edições e que luta para diminuir a distância para o principal rival. O Alviverde, por outro lado, pode ver o São Paulo igualar sua marca já nesta temporada — o clube do Morumbi coleciona 22 taças do torneio, mesmo número do Santos.