Torcedor doa R$ 1 milhão para Internacional pagar multa e escalar Rodinei contra o Flamengo

Emprestado pelo rubro-negro, atleta tem restrição de escalação em seu contrato de empréstimo

Ricardo Duarte/Divulgação, Inter Rodinei deve estar em campo para a decisão contra o Flamengo



Emprestado pelo Flamengo ao Internacional, o lateral-direito Rodinei foi o motivo de uma transação milionária aos cofres do Colorado. Na tarde desta sexta-feira, 19, o clube anunciou que recebeu o valor de R$ 1 milhão do torcedor Elusmar Maggi Scheffer, morador de Cuiabá, do Mato Grosso, mesmo valor da multa que o time precisa pagar ao rival carioca para escalar o atleta na partida decisiva do Brasileirão, no domingo. No comunicado o Inter informou que Elusmar “assinou termo que repassa o valor ao Clube sem qualquer tipo de contrapartida” e agradeceram a quantia. “Nosso mais sincero agradecimento!”.

O Internacional informa que recebeu nesta sexta (19/2) a doação de R$ 1 milhão de Elusmar Maggi Scheffer. O torcedor colorado, morador de Cuiabá-MT, assinou o termo que repassa o valor ao Clube sem qualquer tipo de contrapartida. Nosso mais sincero agradecimento! 👏🇦🇹 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 19, 2021

A multa foi imposta no momento em que foi acertada a transferência do atleta ao Internacional. A prática é muito comum no Brasil e é validada pelo regulamento de registro e transferências da CBF desde 2017. O valor precisa ser depositado ao Flamengo até 24 horas depois da partida, ou seja, até as 16h (horário de Brasília) de segunda-feira, dia 22. Rodinei é considerado uma peça-chave para a partida porque conhece muito bem o elenco rubro-negro, faz uma boa marcação e é um dos jogadores de confiança do técnico Abel Braga. O jogo no Maracanã é importante para o Internacional, pois se vencer pode conquistar o título do Brasileirão após 41 anos.