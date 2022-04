Torcedor é suspenso pelo Athletico-PR por arremessar cerveja em dono da Havan 

O torcedor, que é advogado, está suspenso de todas as atividades do Furacão, ficando impedido, por exemplo, de entrar na Arena da Baixada

O Athletico Paranaense decidiu suspender o associado Eduardo Alves, responsável por arremessar um copo de cerveja em Luciano Hang, dono da Havan, na final da Copa do Brasil, disputada em dezembro de 2021, na Arena da Baixada, contra o Atlético-MG. O torcedor, que é advogado, está suspenso de todas as atividades do Furacão, ficando impedido de entrar no estádio da equipe atleticana. De acordo com a Comissão de Ética e Disciplina, ele teve uma ‘conduta incompatível com o Estatutos Social do Clube. Vale lembrar que, na ocasião, Eduardo já havia perdido emprego no escritório Araúz Advogados.

Na época, Eduardo Alves até esclareceu que sua atitude não foi condizente com a situação, mas deu explicações sobre o motivo para ter arremessado o copo em Luciano Hang, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Danoso, criminoso, irreparável e vexatório é usar de sua influência, motivada pelo dinheiro, para promover políticas públicas que mataram, faliram, desempregaram e prejudicaram de tantas formas a da população brasileira. Hoje perdi meu emprego, estou sendo ameaçado, minha vida virou um inferno. Mas preciso dizer: Sr. Hang, você é o que há de mais podre nesse país, e gente como você eu vou enfrentar todos os dias da minha vida, até o fim”, publicou Alves.