Luciano Hang homenageia Bolsonaro e leva ‘banho de cerveja’ em final da Copa do Brasil 

O empresário foi atingido por um copo cheio de cerveja no momento em que interagia com a torcida

Reprodução/Twitter/@LucianoHangBr Luciano Hang esteve na Arena da Baixada para acompanhar a final da Copa do Brasil



Luciano Hang, dono da Havan, foi uma das personalidades que esteve na Arena da Baixada, na noite da última quarta-feira, 15, para acompanhar a final da Copa do Brasil entre Athletico-PR e Atlético-MG, vencida pelo Galo. Torcedor do Furacão, o empresário também é um dos patrocinadores do clube paranaense. O ferrenho apoiador de Jair Bolsonaro (PL), no entanto, não foi bem recebido no estádio. Vestindo uma camisa de número 17 do time, em referência direta ao presidente da República, eleito pelo PSL, ele foi atingido por um copo cheio de cerveja no momento em que interagia com a torcida. Assista ao vídeo abaixo.

jogaram cerveja no veio da havan, coitado KAKAKAKAKKA pic.twitter.com/64UwXk7826 — 🏆🏆🌪 (@allanagz) December 16, 2021