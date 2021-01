Briga entre torcidas do Palmeiras e do Corinthians deixa um morto em SP

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos usaram barras de ferro, pedaços de pau, arremesso de fogos de artifício; houve disparos de arma de fogo

Reprodução/YouTube Moradores registraram vídeos da movimentação das torcidas no começo da tarde



Horas antes do duelo entre Palmeiras e Santos pela final da Libertadores 2020, neste sábado, 30, um homem morreu e outro ficou gravemente ferido durante briga generalizada entre torcidas organizadas na região do Sacomã, Zona Sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos usaram barras de ferro, pedaços de pau e arremesso de fogos de artifício. Ainda segundo nota da PM, no meio da confusão, indivíduos armados efetuaram disparos atingindo ao menos duas pessoas. Até agora, 22 suspeitos foram presos. De acordo com as imagens compartilhadas nas redes sociais, as torcidas organizadas envolvidas no episódio são do Palmeiras e do Corinthians.

“A Polícia Militar prendeu 22 suspeitos na tarde deste sábado (30), após uma briga generalizada entre torcidas organizadas na região do Sacomã, zona sul. Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido. Informações preliminares apontam que os suspeitos usaram barras de ferro, pedaços de pau e arremesso de fogos de artifício nas agressões. No meio da confusão, indivíduos armados efetuaram disparos atingindo ao menos duas pessoas. A ocorrência será apresentada no 26° DP”, diz a nota da Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP).