Torcedores de Juventude e Athletico-PR entram em confronto antes de jogo do Brasileirão

Briga aconteceu horas antes da partida, nos arredores do Alfredo Jaconi, e causou estragos

ANTONIO MACHADO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Brigada Militar separou a briga e alguns torcedores do Furacão foram presos



As torcidas de Juventude e Athletico Paranaense entraram em confronto horas antes da partida no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo nota do Juventude, a confusão teria começado com os torcedores do Furacão, que portavam foguetes, pedras e armas brancas. “Torcedores que chegavam ao estádio foram agredidos, carros foram danificados e o comércio se viu obrigado a fechar as portas”, disse o clube em comunicado. “Conduta inaceitável e absolutamente condenável”, reforçou a nota. De acordo com o GE, a situação foi acalmada com a chegada da Brigada Militar. O Juventude busca sair da zona do rebaixamento. O time gaúcho está em 17º lugar, enquanto o Athletico é o sexto e tem crescido desde a chegada de Felipão. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a briga. De acordo com o Major Carvalho, comandante da operação no jogo, o saldo foram dois feridos, quatro presos e a torcida do Athletico impedida de entrar no estádio.

*Com informações do Estadão Conteúdo