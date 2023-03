Torcedores do Flamengo protestam contra jogadores em frente ao Ninho do Urubu: ‘Omissos do car****’

Gabriel Barbosa, artilheiro do Rubro-Negro, foi um dos mais criticados; Léo Pereira conversou com os flamenguistas

IRISBEL CORREIA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro lamenta vice do Flamengo para o Del Valle na Recopa



Cerca de 30 torcedores do Flamengo se reuniram em frente ao Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira, 7, para protestar em meio ao mau momento do time. No geral, as críticas dos flamenguistas se dirigiram aos jogadores, sendo Gabriel Barbosa um dos mais xingados. “Ei, Gabigol, filho da p***! Vamos jogar. Seus omissos do ca*****”, disse um torcedor, após o artilheiro do Rubro-Negro não parar para conversar. O único que se dispôs a dar “explicações” foi o zagueiro Léo Pereira, que conversou com lideranças das organizadas. Apesar das manifestações, nenhuma ocorrência foi registrada pelas autoridades, que reforçaram o policiamento nos arredores do centro de treinamento. Além de ficar sem os títulos da Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana, a equipe dirigida por Vítor Pereira também amargou uma derrota para o Vasco no último domingo, 5. Agora, o conjunto dirigido por VP volta a campo nesta quarta-feira, 8, para enfrentar o Fluminense, novamente pelo Campeonato Carioca. Para o duelo, o treinador português não contará com os lesionados Thiago Maia e David Luiz. Além da dupla, o centroavante Pedro não deve ter condições de jogo.