Torcedores do Fluminense brigam com seguranças após eliminação precoce na Libertadores

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fluminense foi eliminado nos pênaltis para o Ollimpia, do Paraguai, na terceira fase da Libertadores



O desembarque do Fluminense no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 17, não foi nada tranquilo. Após a eliminação na terceira fase da Copa Libertadores da América diante do Olimpia, no Paraguai, o Tricolor das Laranjeiras foi recepcionado por cerca de 20 torcedores, que entraram em confronto com seguranças do clube. Entre os mais criticados, estava o presidente do Flu, Mário Bittencourt, que precisou sair do local sendo escoltado. De toda a agremiação, apenas o técnico Abel Braga e o meio-campista Felipe Melo chegaram a conversas com os enfurecidos – sem a vaga na fase de grupos, o time disputará a Copa Sul-Americana.

A confusão começou antes mesmo do desembarque, quando torcedores do Fluminense tentaram se aproximar da área de desembarque e os seguranças tentaram conter o avanço, já temendo excessos por parte da torcida. Alguns chegaram a invadir áreas proibidas do aeroporto, causando a briga, com trocas de socos por ambas as partes. A maior insatisfação da torcida era com o investimento do clube para a disputa da Libertadores, maior prioridade do clube na temporada. A queda veio com derrota para o Olimpia por 2 a 0, com gol nos minutos finais. O placar levou o confronto para os pênaltis, quando o Flu falhou em duas cobranças e acabou sendo eliminado. Agora, a equipe volta a campo pelo Campeonato Carioca na segunda-feira, 21, quando enfrentará o Botafogo, no Engenhão, pela partida de ida das semifinais.