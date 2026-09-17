Torcida do Corinthians protesta, picha muros da sede e pede saída de Memphis

Fora da briga pelo título do principal torneio da América do Sul, resta agora ao Timão buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro

"Fora Memphis" e "Salário de milhões, futebol de centavos" foram algumas das mensagens que externaram o protesto e a indignação dos torcedores com o astro holandês, que teve o seu contrato renovado no último mês de agosto.

A eliminação do Corinthians na Libertadores, após a derrota para o Estudiantes por 1 a 0, na Neo Química Arena, na noite desta quarta-feira (16), já ativou os primeiros sinais de crise no clube. Na manhã desta quinta-feira (17), os muros do Parque São Jorge amanheceram pichados e Memphis Depay foi eleito o vilão da queda para os rivais argentinos.

“Fora Memphis” e “Salário de milhões, futebol de centavos” foram algumas das mensagens que externaram o protesto e a indignação dos torcedores com o astro holandês, que teve o seu contrato renovado no último mês de agosto.

No jogo, ele teve a chance de empatar a partida no último lance do confronto quando o Corinthians teve um pênalti a seu favor. Diante da expectativa dos torcedores que lotaram as arquibancadas, o camisa 10 tomou pouca distância e, no momento da batida, chutou a bola por cima do travessão.

Ainda no estádio, o atacante corintiano já foi alvo de xingamentos. O Corinthians, que empatou a partida de ida na Argentina por 1 a 1, levaria a disputa para a cobrança de pênaltis caso Memphis convertesse seu tiro livre.

Fora da briga pelo título do principal torneio da América do Sul, resta agora ao Corinthians buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro. O time, que vem de cinco derrotas seguidas, aparece na 14ª colocação com 32 pontos, quatro a mais do que o Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento.

Neste fim de semana, em um cenário de tensão, e com o técnico Fernando Diniz tendo o trabalho questionado, a equipe alvinegra recebe o Fluminense na Neo Química Arena a fim de iniciar uma reação urgente. O confronto está marcado para as 16h de domingo.