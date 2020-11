Torcida do Flamengo xinga Tite após convocação de Pedro: ‘Vai tomar no c*’

Torcedores do Rubro-negro foram à loucura com o treinador da seleção brasileira; veja as reações

A torcida do Flamengo ficou completamente indignada com a convocação do atacante Pedro para a seleção brasileira. Através das redes sociais, muitos torcedores do Rubro-Negro xingaram o treinador Tite, que chamou o jogador para defender o Brasil nos jogos contra Venezuela e Peru, nos dias 13 e 17 de novembro, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Desta forma, o centroavante deverá perder, no mínimo, dois confrontos do time carioca – diante do São Paulo, pela Copa do Brasil, e contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.

No Twitter, a frase “Vai tomar no c* Tite” ficou entre os assuntos mais comentados do momento. Isto, porque o treinador da seleção verde e amarela também já havia convocado Éverton Ribeiro e Rodrigo Caio – o zagueiro acabou sendo cortado por problemas físicos. O Pedro sentiu cansaço no jogo de quarta e, por isso, o Dome tirou ele. Aí vem essa CBF querer desgastar ele ainda mais… Vai tomar no c*, Tite”, disse uma flamenguista. O que mais impressiona é que o cara convoca os jogadores pra deixar no banco”, reclamou outra torcedora.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu as datas dos confrontos entre Flamengo e São Paulo. Ainda assim, a expectativa é de que a entidade coloque os principais jogos desta fase do mata-mata da Copa do Brasil para os dias 11 e 18 de novembro. Desta forma, Pedro e Éverton Ribeiro devem ser baixas contra o Tricolor e também contra o Atlético-GO, no dia 14 de novembro, em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Além da dupla brasileira, o treinador Doménec também terá as ausências de Isla e De Arrascaeta. O primeiro foi chamado pela seleção chilena, enquanto o segundo é uma das estrelas da seleção uruguaia. Veja as reações de parte da torcida rubro-negra abaixo.

