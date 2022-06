Torcida organizada do Botafogo invade centro de treinamento e assusta jogadores; assista 

Após sofrer quatro derrotas consecutivas, a equipe botafoguense caiu para a 17ª colocação do Brasileirão, ocupando a zona de rebaixamento

Reprodução/Twitter/@FuriaOficial01 Fúria Jovem, organizada do Botafogo, invadiu o CT do clube para protestar



Membros da torcida organizada Fúria Jovem invadiram o centro de treinamento do Botafogo nesta quarta-feira, 15, véspera do confronto diante do São Paulo, no Engenhão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Através das redes sociais, a uniformizada postou fotos e vídeos do momento em que torcedores entraram nas dependências do clube para cobrar os jogadores. Nas imagens, alguns atletas, que estavam fazendo exercícios fisioterápicos, se mostram assustados. Até o momento, a diretoria do Glorioso não se manifestou sobre o caso. Procurada, a assessoria do Botafogo também não atendeu as mensagens do Grupo Jovem Pan. Após sofrer quatro derrotas consecutivas, a equipe botafoguense caiu para a 17ª colocação do torneio nacional, ocupando a zona de rebaixamento.