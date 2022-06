Com um a mais, Santos vira e vence o Juventude por 2 a 1 pelo Brasileirão

Ricardo Bueno abriu o placar para os donos da casa, mas no segundo tempo Bauermann e Marcos Leonardo deram a vitória ao Peixe

ANTONIO MACHADO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Bauermann marcou o gol de empate no segundo tempo e Marcos Leonardo marcou o gol da vitória



A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro começou nesta terça-feira, 14. O Santos viajou até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude, no Alfredo Jaconi. A partida terminou 2 a 1 para a equipe paulista, que teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo. Quem abriu o placar foram os donos da casa com Ricardo Bueno. Nos acréscimos, Yuri foi expulso e dificultou a vida do Juventude. No segundo tempo, aos 11 minutos, em cobrança de falta Bauermann desviou de cabeça e empatou. Aos 31 minutos, em boa jogada pela esquerda com Ângelo, Marcos Leonardo chutou no cantinho e virou o placar. O resultado deixa o Peixe em sexto com 17 pontos e os gaúchos ainda na zona de rebaixamento, no 19º lugar, com 10 pontos. Na próxima rodada, o Santos recebe o RB Bragantino no sábado às 21h (horário de Brasília) e o Juventude viaja para enfrentar o Atlético-GO no domingo às 18h.