Torrent assinará com Flamengo nesta quarta, afirma jornal espanhol

Técnico espanhol que passou pelo Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City irá substituir Jorge Jesus à frente do clube carioca

Reprodução Domènec Torrent fechará acordo para treinar o Flamengo nesta quarta-feira, 29



O Flamengo está próximo de anunciar o técnico espanhol Domènec Torrent como substituto do português Jorge Jesus. A diretoria do clube carioca se reuniu com o treinador em Madri e o contrato deve ser assinado nesta quarta-feira, 29, segundo informou o jornal esportivo AS. O acordo será válido até dezembro de 2021.

Ainda de acordo com o periódico, Torrent chegará ao Flamengo acompanhado por Jordi Guerrero, seu assistente, além do analista de desempenho Jordi Gris. A reportagem atribui ao empresário Carlos Leite a aproximação do treinador com o clube carioca, que está sem técnico desde de 17 de julho, quando Jorge Jesus rescindiu o contrato para voltar a comandar o Benfica, de Portugal.

Torrent foi auxiliar do treinador espanhol Pep Guardiola durante cerca de dez anos no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City e no momento está sem clube, após uma passagem recente pelo New York City FC.

Em entrevista recente a um canal de TV italiano, Torrent revelou que conhece o futebol brasileiro e o próprio Flamengo. “Eu gosto de me manter atualizado sobre o futebol ao redor do mundo. Então, vi muitas partidas do Campeonato Brasileiro no último ano Conheço perfeitamente a equipe que eles (Flamengo) têm”, disse.

Na última semana, Torrent recebeu elogios de Rafinha, lateral-direito de seu futuro time, que trabalhou com o técnico no Bayern de Munique. “Ele dispensa comentários, eu o conheço bem e posso falar com propriedade porque trabalhei com ele. Não só eu. Ele fez muita gente no Bayern crescer muito”, afirmou, em entrevista à ESPN Brasil.

*Com Estadão Conteúdo