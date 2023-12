‘Trabalhar muito te aproxima das conquistas’, diz Diniz sobre ‘sonho’ do Mundial de Clubes

Fluminense encara o Al-Ahly na segunda-feira, 18, às 15h, pela semifinal do torneio

FELIPE DUEST/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Diniz reconheceu, no entanto, que para ele disputar o Mundial de Clubes era um sonho



O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, exaltou neste domingo, 17, o trabalho do clube rumo ao Mundial de Clubes. Em conversa com jornalistas no estádio King Abdullah Sports City, nos arredores de Jidá, na Arábia Saudita, onde a equipe carioca, campeã da Copa Libertadores, disputará contra o Al-Ahly, Diniz afirmou que chegar à competição não foi “algo que aconteceu na casualidade, foi muito trabalho”. “Não é porque você trabalha muito que você vai ganhar, mas trabalhar muito e sonhar todos os dias que é possível te aproximar das conquistas e foi o que nos trouxe até aqui. Continuamos trabalhando muito, sem parar e sonhando também”, afirmou o técnico, que se sagrou campeão da Libertadores com o Fluminense no início de novembro, após vencer a final contra o Boca Juniors. “Continuamos trabalhando muito, sem parar e sonhando também. Vamos procurar fazer o nosso melhor na semifinal”, completou. Diniz reconheceu, no entanto, que para ele disputar o Mundial de Clubes era “(um sonho) desde que cheguei ao Fluminense” e reforçou que o desgaste da temporada é suprido pela vontade. O Fluminense encara o Al-Ahly na segunda-feira, às 15h (horário de Brasília).

*Com informações da Agence France-Presse