Transmissão do Fluminense supera recorde de audiência do Flamengo no YouTube

Final da Taça Rio bateu da marcada partida entre Flamengo e Boavista, na semana passada, que teve 2,2 milhões de acessos simultâneos na FlaTV

Reprodução/Fluminense Fluminense transmitiu a final da Taça Rio contra o Flamengo no YouTube



A transmissão da final da Taça Rio entre Fluminense e Flamengo, na última quarta-feira (8), no Maracanã, estabeleceu um novo recorde de audiência para um jogo exibido pela internet no Brasil. No fim do primeiro tempo da decisão, vencida pelo time tricolor na disputa de pênaltis, o seu canal no YouTube, a FluTV, tinha 2,826 milhões de acessos simultâneos.

Essa audiência foi aumentando nos momentos mais importantes da final: no gol de empate do Flamengo, esse número chegou a 3,235 milhões. Ao fim do tempo regulamentar, eram 3,379 milhões.

O recorde havia sido estabelecido há uma semana, durante partida entre Flamengo e Boavista, que teve 2,2 milhões de acessos simultâneos na FlaTV. O Flamengo também transmitiu o jogo no seu canal, mas sem exibir imagens da partida, após um longo imbróglio sobre quem poderia mostrar a partida.

Isso, inclusive, levou o canal do Flamengo a ter mais público – 1,13 milhão – do que o do Fluminense – 624 mil – ao apito inicial do árbitro, algo que rapidamente se alterou, em uma “transferência” de audiência ao canal do time tricolor.

Momentos antes do início do jogo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) derrubou a liminar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ), que no fim da tarde desta quarta-feira havia estabelecido mando de campo compartilhado na decisão. Com a decisão do STJD, o time tricolor foi o único mandante do jogo e, com isso, deteve os direitos de transmissão da partida.

A decisão foi do presidente da corte, Paulo César Salomão Filho, que acatou pedido do Fluminense “suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo TJD-RJ, mantido, pois, o mando de campo, exclusivamente, em favor do Fluminense, conforme estabelecido no regulamento da competição”.

O imbróglio envolvendo a transmissão da final da Taça Rio foi longo. O Flamengo chegou a obter o direito de exibir o jogo com a decisão do TJD-RJ. O clube tricolor era o detentor do direito de transmissão da final após conseguir o aval da Rede Globo, que havia rescindido seu contrato para transmissão do torneio após o Flamengo transmitir a partida diante do Boavista.

Confira como foi a audiência dos canais de Fluminense e Flamengo no YouTube em momentos-chave da final:

Apito inicial: 624 mil (FluTV) x 1,130 milhão (FlaTV)

Gol do Fluminense: 2,756 milhões (FluTV) x 297 mil (FlaTV)

Fim do 1º tempo: 2,826 milhões (FluTV) x 295 mil (FlaTV)

Inicio do segundo tempo: 1,906 (FluTV) x 432 mil (FlaTV)

Gol do Flamengo: 3,235 milhões (FluTV) x 299 mil (FlaTV)

Fim do tempo regulamentar: 3,379 milhões (FluTV) x 238 mil (FlaTV)

Início da disputa de pênaltis: 3,175 milhões (FluTV) x 325 mil (FlaTV)

Final da disputa de pênaltis: 2,708 milhões (FluTV) x 262 mil (FlaTV)

*Com Estadão Conteúdo