Um ano sem Pelé: Fifa, Conmebol e Santos prestam homenagens ao Rei do Futebol 

Tricampeão da seleção brasileira morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, por causa de complicações de um câncer no cólon

Franck FIFE / AFP Pelé foi tricampeão do Mundo com a seleção brasileira



A morte de Pelé, considerado o maior jogador de todos os tempos, está completando um ano nesta sexta-feira, 29. Vítima de complicações de um câncer no cólon, o Rei do Futebol deixou o mundo de luto no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. Através das redes sociais, diversas entidades, clubes e amantes do esporte mais popular do planeta prestaram homenagens. A Fifa, órgão máximo do futebol, postou uma foto do tricampeão do mundo com a seleção brasileira. “Um ano desde que nos despedimos de uma lenda”, escreveu, na legenda. Já a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) declarou que o brasileiro mudou a história do futebol. “Pelé deu vida à camisa 10, transcendeu fronteiras e mudou a história do futebol. Sua genialidade em campo mostrou ao mundo o melhor do talento sul-americano. Inigualável. Incomparável. O dono de um legado único e imortal”, publicou.

Já o Santos vangloriou seu maior ídolo com um texto emocionante. “29 de dezembro de 2022. A data que ninguém gostaria de lembrar, mas que deve ser reverenciada. O mundo chorava por um homem e a imortalidade se tornava real. Símbolo de genialidade, de excelência, de perfeição. A história marcada por 1.116 jogos, os 1.091 gols, os 45 títulos pelo Santos FC. Com um simples apelido, um número 10 nas costas e assim se tornou o maior de todos os tempos. Um Rei para sempre”, escreveu a conta do Peixe nas redes sociais. Abaixo, confira algumas homenagens.

Pele. 🕊️ One year since we said goodbye to a legend. ❤️ pic.twitter.com/8aXVF0HxQZ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 29, 2023

Um ano sem o eterno rei! Pelé deu vida à camisa 10, transcendeu fronteiras e mudou a história do futebol. Sua genialidade em campo mostrou ao mundo o melhor do talento sul-americano. Inigualável. Incomparável. O dono de um legado único e imortal. ⚽👑#PeléEterno ♾ pic.twitter.com/OWZKMHB5zP — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 29, 2023

29 de dezembro de 2022. A data que ninguém gostaria de lembrar, mas que deve ser reverenciada. O mundo chorava por um homem e a imortalidade se tornava real. Símbolo de genialidade, de excelência, de perfeição. A história marcada por 1.116 jogos, os 1.091 gols, os 45 títulos pelo… pic.twitter.com/MAL7Txj0Fk — Santos FC (@SantosFC) December 29, 2023