Filho de Pelé diz que o pai falou de futebol ‘até seus últimos momentos’

A morte de Pelé completa 1 ano no dia 29 de dezembro; o rei do futebol lutava contra um câncer

Às vésperas do primeiro aniversário de Pelé, seu filho, Edinho, afirma que o rei conversou com ele sobre futebol “até seus últimos momentos”. Edinho é o filho mais velho de Pelé, que faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, vítima de câncer. “Parece que foi ontem, eu vivo emocionalmente aquele momento. O sentimento é o mesmo: sinto muita falta dele”, disse o técnico. De acordo com Edinho, o ano foi de muita reflexão e que a ausência do pai o ajudou a tomar consciência da “responsabilidade” que ele acabou impondo a si mesmo para para perpetuar o legado do rei. “A história de Pelé é eterna e será contada pela eternidade, sem dúvida. Sentimos falta do homem, mas seu legado parece ser eterno agora” e devemos aproveitá-lo “para ajudar as pessoas” por meio de “projetos sociais”, afirmou.

Edinho é fruto do relacionamento do atacante com Rosemeri dos Reis, a primeira esposa de Pelé. O casal se separou quando Edinho tinha sete anos de idade, mas três anos antes, eles haviam se mudados para Nova Iorque, após Pelé ter assinado contrato com o Cosmos. Edinho só retornou ao Brasil aos 20 anos de idade, para iniciar a carreira de goleiro no Santos. “Isso nos aproximou muito. Foi a partir daí que nosso relacionamento começou e ele se tornou um ótimo pai. Ele se sentia decepcionado por causa da distância”, explicou.

De acordo com o técnico, ambos acabaram construindo um relacionamento “incrível”, “100% voltado para o futebol” e que “durou até o último dia”. “Imagine ter o privilégio de conversar sobre futebol com o Rei e ser seu confidente. Eram discussões muito ricas quando ele trazia sua experiência. Falávamos sobre a evolução do jogo. Muitas vezes ele me fazia perguntas sobre táticas. Sinto muita falta desses momentos”, finalizou.

*Com informações da EFE