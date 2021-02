Vale Puskás? Meia dá caneta em adversário e anota gol que Pelé não fez; assista

Emerson Bacas disse que merece estar concorrendo ao prêmio da Fifa após ser o autor do gol antológico na vitória do Fast, pelo Campeonato Amazonense

Reprodução/Fast TV Emerson Bacas anotou um golaço na vitória do Fast pelo Campeonato Amazonense



Emerson Bacas, do Fast, anotou um golaço durante a partida contra o Iranduba, pela primeira rodada do Campeonato Amazonense, na última quarta-feira, 17. Na vitória por 3 a 0 do seu time, o meio-campista aplicou uma caneta no adversário e, da intermediária defensiva, acertou um lindo chute, encobrindo o goleiro. Logo após o confronto, ele afirmou que avisou o árbitro que faria a “pintura” e pediu para ser indicado ao “Prêmio Puskás”, entregue pela Fifa ao gol mais bonito da temporada. Assista ao final da matéria.

“Percebi o goleiro adiantado desde o primeiro tempo. Por incrível que pareça, eu até avisei o juiz que iria fazer o gol do meio-campo. Ele olhou para mim, deu uma risada e falou: ‘será?'”, comentou. “Creio que tem que estar (entre os candidatos ao Prêmio Puskás). O que fez o gol ficar ainda mais bonito foi a caneta. Já imaginava (essa repercussão) por ser um gol que nosso Rei do Futebol não fez”, disse Emerson Bacas, se referindo a Pelé.