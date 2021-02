Conmebol coloca 2 estádios do Brasil como candidatos a receber finais da Libertadores até 2023

Outras quatro arenas brasileiras também estão concorrendo para receber as decisões da Copa Sul-Americana de 2021, 2022 e 2023

Reprodução Estádio do Morumbi é candidato a receber a final da Libertadores de 2021, 2022 e 2023



A Conmebol divulgou na tarde desta sexta-feira, 19, que o Morumbi, localizado em São Paulo, e o Beira-Rio, em Porto Alegre, são candidatos a receber as finais da Copa Libertadores da América de 2021, 2022 e 2023. Além disso, a casa do Internacional, o Mané Garricha, em Brasília, o Castelão, em Fortaleza e a Arena Pernambuco, em Recife, também estão pleiteando as decisões das próximas três edições da Copa Sul-Americana. A Arena Fonte Nova, em Salvador, está na briga para receber a final da Sul-Americana de 2022 e 2023.

Os estádios brasileiros, no entanto, estão concorrendo com outros espalhados pelo continente, como os sete da Argentina (Libertadores da América, El Cilindro, Bombonera, Monumental de Núñez, El Nuevo Gasómetro, Mário Kempes e Santiago del Estero), dois da Colômbia (Atanasio Girardot e Roberto Melendez), dois do Peru (Monumental e Nacional), um do Equador (El Monumental) e um do Uruguai (Centenário). Em comunicado, a Conmebol afirmou que começou o processo de inspeção nos estádios da Argentina nesta semana, entre 14 a 18 de fevereiro. De acordo com a entidade máxima do futebol da América do Sul, a infraestrutura e a logística de cada arena são analisadas na avaliação final. O órgão ainda reforçou que todos os protocolos sanitários estão sendo cumprindos nas visitas para evitar a propagação do novo coronavírus.

Veja os candidatos abaixo:

Final da Libertadores 2021: Libertadores da América, El Cilindro, Bombonera, Monumental de Núñez, El Nuevo Gasómetro, Mário Kempes e Santiago del Estero (Argentina); Beira-Rio e Morumbi (Brasil); El Monumental (Equador).

Final da Copa Sul-Americana 2021: Libertadores da América, El Cilindro, Bombonera, Monumental de Núñez, El Nuevo Gasómetro e Santiago del Estero (Argentina); Mané Garrincha, Castelão, Beira-Rio e Arena Pernambuco (Brasil).

Final da Libertadores 2022: Libertadores da América, El Cilindro, Bombonera, Monumental de Núñez, El Nuevo Gasómetro, Mário Kempes e Santiago del Estero (Argentina); Beira-Rio e Morumbi (Brasil); El Monumental (Equador); El Monumental e Nacional (Peru); Centenario (Uruguai).

Final da Copa Sul-Americana 2022: Libertadores da América, El Cilindro, Bombonera, Monumental de Núñez, El Nuevo Gasómetro, Mário Kempes e Santiago del Estero (Argentina), Mané Garrincha, Castelão, Beira-Rio, Arena Pernambuco e Arena Fonte Nova (Brasil); El Monumental e Nacional (Peru).

Final da Libertadores 2023: Libertadores da América, El Cilindro, Bombonera, Monumental de Núñez, El Nuevo Gasómetro, Mário Kempes e Santiago del Estero (Argentina); Beira-Rio e Morumbi (Brasil); Atanasio Girardot e Roberto Melendez (Colômbia); El Monumental (Equador); Monumental e Nacional (Peru).

Final da Copa Sul-Americana 2023: Libertadores da América, El Cilindro, Bombonera, Monumental de Núñez, El Nuevo Gasómetro, Mário Kempes e Santiago del Estero (Argentina); Mané Garrincha, Castelão, Beira-Rio, Arena Pernambuco e Arena Fonte Nova (Brasil); Atanasio Girardot (Colômbia); Monumental e Nacional (Peru).

Libertadores da América, El Cilindro, Bombonera, Monumental de Núñez, El Nuevo Gasómetro, Mário Kempes e Santiago del Estero (Argentina); Mané Garrincha, Castelão, Beira-Rio, Arena Pernambuco e Arena Fonte Nova (Brasil); Atanasio Girardot (Colômbia); Monumental e Nacional (Peru).

Estádios que estão concorrendo às finais da Libertadores e da Sul-Americana até 2023