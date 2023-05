Valencia recorrerá à Justiça comum para evitar interdição parcial do estádio Mestalla

Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol decretou o fechamento parcial das arquibancadas após insultos racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior

EFE/Andre Borges Manifestante protesta contra o racismo em solidariedade ao jogador do Real Madrid Vinícius Júnior



O Tribunal Administrativo do Esporte da Espanha (TAD) rejeitou neste sábado, 27, o recurso apresentado pelo Valencia contra a interdição de parte das arquibancadas do estádio Mestalla. Por conta disso, o clube recorrerá à Justiça comum, segundo apurou a agência EFE. Após os insultos racistas que Vinícius Júnior recebeu no último domingo de alguns torcedores que estavam nesses setores do estádio, o Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol decretou o fechamento dessa área do Mestalla por cinco partidas. Depois de rejeitar um primeiro recurso do Valencia, o Comitê de Apelação reduziu a sanção para três partidas, mas também negou a concessão da suspensão cautelar da punição solicitada pelo clube até que se chegue ao fundo da questão. Diante desta situação e dada a proximidade do jogo de domingo com o Espanyol e o fato de a equipe ainda correr risco de rebaixamento, o Valencia apresentou um recurso junto ao TAD, que também acabou sendo negado. Fontes do clube asseguraram hoje que não há precedente para uma decisão como essa e anteciparam que levarão o caso à Justiça comum.

*Com informações da agência EFE