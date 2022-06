Vasco anuncia Maurício Souza como substituto de Zé Ricardo 

Em comunicado, a diretoria vascaína informou que o técnico chega ao clube com o auxiliar técnico João Eduardo e terá a missão de liderar o projeto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro

Divulgação/Vasco Maurício Souza é o novo técnico do Vasco



O Vasco definiu nesta segunda-feira, 13, que Maurício Souza será o treinador do time principal até o final da temporada 2022. Em comunicado, a diretoria vascaína informou que o técnico chega ao clube com o auxiliar técnico João Eduardo e terá a missão de liderar o projeto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro – a equipe é a terceira colocada da 2ª divisão. O profissional de 48 anos chega para substituir Zé Ricardo, que aceitou uma oferta do futebol japonês e deixou a agremiação carioca na semana passada. Natural do Rio de Janeiro e com passagens por Athletico Paranaense, Botafogo e Flamengo, Maurício Souza atuou com a camisa do Vasco no futsal adulto em 2001 e trabalhou em São Januário como treinador nas categorias de base em 2007.