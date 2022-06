Flavio Prado diz que Flamengo não tem mais chances de ganhar o Brasileiro: ‘O título foi para o espaço’ 

Durante o programa ‘Bate-Pronto’ desta segunda-feira, 13, o jornalista disse que o Rubro-Negro, que ocupa a 15ª colocação na tabela, vai brigar por uma zona intermediária

O Campeonato Brasileiro 2022 ainda está em sua 11ª rodada, mas o Flamengo não tem mais chances de ganhar o título. Essa, ao menos, é a opinião do comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan. Durante o programa “Bate-Pronto” desta segunda-feira, 13, o jornalista disse que o Rubro-Negro, que ocupa a 15ª colocação na tabela, vai brigar por uma zona intermediária. “Se for fazer a conta, o Flamengo vai ficar a uma posição da zona de rebaixamento, completamente fora do patamar do clube. Ao mesmo tempo, acho que o título do Brasileirão já foi para o espaço. Não dá mais! Não vejo possibilidade. Não são apenas quatro jogos [de distância para o líder]. É aquilo que o Pep Guardiola fala: ‘Você não ganha campeonato nas oito rodadas iniciais, mas você perde’. É o caso do Flamengo”, analisou.

Perto da zona de rebaixamento, o Flamengo soma apenas 12 pontos, dez a menos que o líder Palmeiras. Para Flavio Prado, o time comandado por Dorival Júnior precisa focar na Libertadores da América e na Copa do Brasil. “Ainda assim, tem Copa do Brasil e Libertadores, torneios de formato mata-mata, onde tudo é possível. Precisa se livrar dessa crise toda, que ganhou grandes proporções com o Paulo Sousa. A saída dele deve acalmar um pouco o clube, e o time deve voltar a ganhar. Agora, se eu estou na diretoria, falo para focar nos torneios de mata-mata. Brasileirão, claro, vai ficar em uma zona intermediária. O clube perdeu o ano! O Campeonato Brasileiro já era”, acrescentou.