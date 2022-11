Vasco anuncia saída de Jorginho após retorno à Série A do Brasileirão 

Além do técnico, também deixam o Gigante da Colina os auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Sauthier

Reprodução/Twitter/Daniel Raamlho/@VascodaGama Jorginho não é mais o treinador do Vasco



O Vasco anunciou na tarde desta quinta-feira, 10, que Jorginho não terá o seu contrato renovado para a temporada 2023. Em comunicado, o Gigante da Colina agradeceu os serviços prestados pelo treinador, que recolocou o time na Série A do Campeonato Brasileiro, mas confirmou a decisão do diretor Paulo Bracks. Além do técnico, deixam o clube os auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Sauthier. “O Vasco da Gama agradece o treinador por toda dedicação ao longo do período que permaneceu à frente do time profissional, cumprindo a missão de reconduzir o Gigante da Colina à Série A”, declarou a Cruzmaltino. Contratado no início de setembro, Jorginho dirigiu a equipe em 10 partidas, colecionado cinco vitórias, dois empates e três derrotas – um total de 56,6% de aproveitamento dos pontos na Série B.

Leia o comunicado abaixo:

O Vasco da Gama informa que Jorginho não prosseguirá como treinador da equipe de futebol profissional após o término do seu contrato. O técnico se reuniu com o diretor Paulo Bracks nesta quinta-feira (10/11), no CT Moacyr Barbosa. Deixam também o clube os auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Sauthier.

O Vasco da Gama agradece o treinador por toda dedicação ao longo do período que permaneceu à frente do time profissional, cumprindo a missão de recoduzir o Gigante da Colina à Série A.

O Vasco da Gama deseja todo sucesso ao treinador e sua equipe na sequência de suas trajetórias.