Patrick não deve continuar no São Paulo após atrito com Ceni; Santos demonstra interesse

JEFFERSON DE AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Patrick não deve continuar no São Paulo em 2023



O São Paulo não deve continuar contando com o futebol de Patrick na próxima temporada. De acordo com o jornalista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, a diretoria são-paulina agendou uma reunião com o “Pantera” e seus representantes para esta quarta-feira, 9, com a intenção de definir o futuro do jogador. A saída repentina do atleta, que tem contrato válido até o fim de 2023, acontece após uma discussão ríspida com Rogério Ceni, ocorrida no sábado passado, 5, durante a derrota para o Fluminense, no Maracanã. Segundo o comentarista da JP, a situação entre as partes ficou insustentável depois do episódio. O clube do Morumbi, desta forma, espera emprestar o experiente meia-atacante para algum time nacional. Até o momento, o Santos e outras duas equipes desconhecidas já manifestaram interesse em Patrick, que foi titular na maioria dos confrontos deste ano.

Em entrevista coletiva após a derrota para o Internacional, na última terça-feira, 8, Rogério Ceni admitiu que discutiu com o Patrick durante o revés diante do Fluminense. “No intervalo do jogo do Maracanã, resolvi fazer uma alteração. Patrick estava sofrendo para fazer a composição defensiva, Fluminense tem bom toque de bola. Ele teve uma reação que não é condizente com um profissional. Então conversamos, ele pediu desculpas ao grupo, à comissão técnica. Opção de não escala-lo foi para ter meio-campo mais consistente, mais forte, não foi por isso. Ele entrou no segundo tempo. Foi uma atitude fora do padrão, não tenho problema com jogador reclamar”, explicou o treinador. “Nada de eu, ele, vi coisas de outros. Foi eu, ele, resolvido. Veio para o jogo, entrou. Jogador que não está pronto para sair, não pode fazer parte do grupo. Você faz três, cinco alterações, já vi gente importante ser substituto. Raí, Dodô, Muller, Lucas Moura. Isso faz parte do futebol. Ou tem comportamento profissional mais adequado, ou faremos escolhas da nossa vida. Conversamos e segue trabalhando”, acrescentou.

Depois do apito final na derrota para o Internacional, Patrick reclamou com o árbitro Wagner Nascimento Magalhães e recebeu seu terceiro cartão amarelo, ficando suspenso para a última rodada, diante do Goiás, no próximo domingo, no Serra Dourada. O duelo contra o Colorado, assim, pode ter sido o seu último com a camisa são-paulina. Contratado no início de 2022, o jogador sofreu com alguns problemas físicos no ano, mas rapidamente se tornou peça-chave na equipe de Rogério Ceni. Ao todo, ele fez 55 jogos, contribuindo com 9 gols e 8 assistências para os companheiros. Em reformulação, o Tricolor também deve perder outros atletas veteranos em fim de contrato, como o zagueiro Miranda, o lateral-esquerdo Reinaldo e o atacante Éder. Alguns jovens, como Luizão e Igor Gomes, também estão em fim de vínculo e não devem permanecer.