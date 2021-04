Vasco encerra jejum e vence o Flamengo por 3 a 1 no Maracanã

Os cruzmaltinos chegaram aos 13 pontos e subiram para o quinto lugar; o rubro-negro, por sua vez, perdeu a chance de assumir a liderança da tabela

ANDRÉ FABIANO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A equipe de São Januário não vencia o rubro-negro há quase cinco anos



O Vasco freou o embalo do Flamengo e encerrou o jejum contra o rival nesta quinta-feira, 15, com uma vitória contundente por 3 a 1, no Maracanã, pela nona rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A equipe de São Januário não vencia o rubro-negro há quase cinco anos. Com um gol e uma assistência, Morato foi o principal nome do primeiro jogo entre os dois times na temporada 2021. Ele liderou o Vasco na conquista de sua terceira vitória seguida por diferentes competições – vinha de classificação à terceira fase da Copa do Brasil. A equipe cruzmaltina chegou aos 13 pontos e subiu para o quinto lugar, colado à zona de classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Já o Flamengo perdeu a chance de assumir a liderança da tabela. Com 19 pontos, segue na segunda posição, atrás apenas do Volta Redonda.

O Flamengo entrou em campo sem Arrascaeta, vetado do jogo por conta de um imbróglio envolvendo a renovação do seu contrato. A ausência do meia exigiu seguidas mudanças na equipe. Ceni adiantou Gerson e deu chance ao jovem volante João Gomes, bagunçando o meio-campo flamenguista. As dificuldades também afetaram a defesa, em que o treinador testou outra aposta, Bruno Viana, formando dupla com Willian Arão. E foi justamente no lado de Viana que o Vasco abriu o placar e marcou o segundo gol, ainda no primeiro tempo.O primeiro saiu logo aos cinco minutos. Após cobrança de escanteio, Léo Matos cabeceou forte para as redes. Aos 27, uma rápida jogada do Vasco pela direita, iniciada por Andrey, culminou em belo passe de Morato para Cano, que dominou e bateu de primeira, sem chance para Diego Alves. Parando no meio-campo vascaíno, o Fla praticamente não atacou no primeiro tempo. As jogadas se concentravam em lançamentos de Diego, buscando Bruno Henrique e Gabriel, responsável pela única boa chance de gol da equipe nos primeiros 45 minutos. Em jogada pela linha de fundo, mandou rente à trave, aos 25.

Para o segundo tempo, Ceni trocou Gomes por Vitinho, trocando um homem de meio-campo por um atacante. E o Fla passou a mostrar postura mais ofensiva, levando perigo à defesa vascaína. Aos 5, o próprio Vitinho acertou a trave. Bruno Henrique e Everton Ribeiro passaram a aparecer mais no jogo, dando trabalho ao goleiro Lucão. Retraído, o Vasco praticamente só assistiu ao Flamengo jogar na segunda etapa. Apostava na retranca para administrar a vantagem construída no placar. Do outro lado, o time rubro-negro controlava a posse, tinha toda a iniciativa do jogo, mas não conseguia balançar as redes. O Vasco não sofria deste problema. Em rápido contra-ataque, chegou ao terceiro gol. Aos 32 minutos, Morato aproveitou lançamento de Galarza e converteu. O Fla só conseguiu descontar aos 47, com Vitinho, sem qualquer esperança de buscar a virada.

*Com informações do Estadão Conteúdo