Veja quais são as novidades da seleção brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias

O Brasil encara o Chile, no dia 10 de outubro, no Estádio Nacional de Santiago; na sequência, recebe o Peru, no dia 15, no Mané Garrincha

HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO A seleção é a quinta colocada com 10 pontos em 8 jogos nas Eliminatórias



Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira (27) a lista com os 23 jogadores que representarão a Seleção Brasileira nos jogos contra Chile e Peru, em outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. As novidades são as presenças do atacante Igor Jesus, do Botafogo, e o lateral-esquerdo Abner, do Lyon. Raphinha, suspenso na última chamada, retorna. Martinelli, Bremer, e Vanderson também estão de volta. O Brasil encara o Chile, no dia 10 de outubro, no Estádio Nacional de Santiago. Na sequência, recebe o Peru, no dia 15, no Mané Garrincha. A seleção é a quinta colocada com 10 pontos em 8 jogos nas Eliminatórias. São 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Na última Data FIFA, no início de setembro, a equipe brasileira venceu o Equador por 1 a 0 e perdeu para o Paraguai pelo mesmo placar.

VEJA A LISTA COMPLETA DE CONVOCADOS

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG);

Zagueiros: Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Botafogo), Raphinha (Barcelona), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid).