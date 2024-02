Veja quais times já conquistaram a Supercopa

São Paulo se tornou a sexto equipe a levantar a taça da competição que está em sua sétima edição

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do São Paulo levantam a taça do título da supercopa ao final da partida contra o Palmeiras no estádio Mineirão pelo campeonato Supercopa 2024



A Supercopa conheceu neste domingo, 4, o seu mais novo campeão. Ao derrotar o Palmeiras, o São Paulo levantou a taça da competição e conquistou este título inédito. Com o resultado, ele se junta a outros cinco times que também já conseguiram atingir o mesmo feito. A conquista também marca a segunda vez que uma equipe campeã da Copa do Brasil derrota o vencedor do Brasileirão, algo que só tinha acontecido em 1990, ano de estreia da competição que acontece uma vez ao ano e reúne os vencedores destas duas competições. A edição deste domingo foi a sétima vez que foi realizado o campeonato, sendo a primeira em que duas equipes do mesmo estado se enfrentaram. Relembre os vencedores da Supercopa:

1990: Grêmio

1991: Corinthians

2020: Flamengo

2021: Flamengo

2022: Atlético-MG

2023: Palmeiras

2024: São Paulo

Mudança de nome da Supercopa

Até o último dia de janeiro, a disputa, a qual São Paulo e Palmeiras vão protagonizar neste domingo, se chamava Supercopa do Brasil, contudo, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) resolveu alterar o nome da competição para Supercopa Rei, uma homenagem ao Rei Pelé, que morreu em dezembro de 2022. “Maior jogador de todos os tempos, Pelé será o homenageado especial da competição que abre a temporada do futebol brasileiro”, escreveram em um comunicado. “A partir desta edição, a CBF passa a chamar de Supercopa Rei a decisão que reúne o Campeão da Copa do Brasil e o vencedor do Campeonato Brasileiro”, acrescentou a entidade. Ednaldo Rodrigues, atual presidente da CBF, disse que essa alteração é uma forma de manter o legado do jogador e uma forma de dar ainda mais importância para a competição