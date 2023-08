Veja quanto a Conmebol pagará aos classificados para as semifinais da Libertadores e da Sul-Americana 

Quartas de final começam a ser disputadas nesta terça-feira, 22

Reprodução/Conmebol Taças da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana



As quartas de final da Copa Libertadores da América começam a ser disputadas nesta terça-feira, 22. Na principal competição da América do Sul, o Internacional encara o Bolívar, em La Paz. Já nesta quarta-feira, 23, o Palmeiras visita o Deportivo Pereira, na Colômbia, enquanto o Boca Juniors recebe o Racing, na La Bombonera, no primeiro duelo entre os argentinos. Por fim, Fluminense e Olimpia (Paraguai) medem forças na quinta-feira, 24, no Maracanã. As partidas de volta estão marcadas para a semana que vem. Segundo o regulamento estabelecido pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), cada classificado para a semifinal receberá mais 2,3 milhões de dólares (na cotação atual, cerca de R$ 11,4 milhões).

Nessas duas próximas semanas, a Copa Sul-Americana também entra nas quartas de finais. Já nesta terça-feira, 22, o Corinthians recebe o Estudiantes, na Neo Química Arena, em São Paulo. Amanhã, quem entra em ação é o Botafogo, contra o Defensa y Justicia, no Engenhão. Já na quinta-feira, os duelos entre LDU x São Paulo e América-MG x Fortaleza fecham a rodada de ida. Os jogos de volta também estão agendados para semana que vem. Neste torneio, a Conmebol prevê pagar 800 mil dólares (aproximadamente R$ 4 milhões) para cada classificado às semifinais.