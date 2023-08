Maracanã será interditado por período indeterminado; entenda 

Administração do estádio informou que apenas mais duas partidas serão realizadas até a interdição

Estádio do Maracanã já recebeu 55 jogos neste ano



O Maracanã ficará fechado por tempo indeterminado para que o gramado seja revitalizado. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 22, a administração do estádio informou que apenas mais duas partidas serão realizadas até a interdição. Nesta quinta-feira, 24, o Fluminense receberá o Olimpia, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Dois dias depois, o local será palco de Flamengo x Internacional, pela 20ª rodada do Brasileirão. Segundo os administradores, a condição do campo está prejudicada devido ao alto número de eventos nesta temporada 2023. “Até o momento, 55 jogos foram realizados, o que faz do Maracanã o estádio mais utilizado do país, seguido de longe pelo Independência, com 15 jogos a menos. Como é de conhecimento de todos, os estádios europeus recebem, em média, 30 jogos por temporada”, diz um trecho da nota.

No texto, a administração do Maracanã ainda lembra que dois confrontos foram realizados no estádio no último final de semana, sendo um entre Vasco x Atlético-MG, após decisão judicial. O grupo encerra o comunicado dizendo que o período de interdição será informado depois das “verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho”. A nota deixa torcedores de Flamengo e Fluminense aflitos. O Rubro-Negro deve receber o São Paulo em uma das finais da Copa do Brasil, marcadas para os dias 17 e 24 de setembro – a ordem dos mandos ainda não foi definida. Já o Tricolor das Laranjeiras, caso avance na Libertadores, jogará a semifinal na última semana do mês que vem.

Confira a nota na íntegra:

Parada Técnica no Maracanã

O Complexo Maracanã informa que o estádio sofrerá uma parada técnica nos próximos dias para a recuperação do gramado.

Até o momento, 55 jogos foram realizados, o que faz do Maracanã o estádio mais utilizado do país, seguido de longe pelo Independência, com 15 jogos a menos. Como é de conhecimento de todos, os estádios europeus recebem, em média, 30 jogos por temporada.

Considerando-se que nessa época do ano, no Brasil, fatores climáticos como a menor incidência de luz e temperaturas mais baixas interferem na estrutura geral do campo de jogo, mesmo assim o estádio foi utilizado duas vezes neste último fim de semana com um intervalo de menos de 15 horas entre as duas partidas realizadas. Uma delas, o confronto Vasco x Atlético Mineiro, no último domingo (20/08), após decisão judicial.

Diante disso, tendo em vista que os danos causados não podem ser recuperados sem uma paralisação, após o dia 26/08/2023 promoveremos a interrupção das atividades do estádio para viabilizar a plena recuperação do gramado.

O período em que o Maracanã ficará sem atividades será informado em breve, após a realização das duas próximas partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho.