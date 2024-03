Vila Olímpica de Paris inaugura rua em homenagem ao ex-jogador Sócrates

“Eu vi imagens de Sócrates, era bonito vê-lo jogar, mas ele também tinha uma força transformadora, contra a ditadura, contra a pobreza”, declarou Oudéa-Castéra, ministra dos Esportes na França

A Vila Olímpica dos Jogos Olímpicos de Paris inaugurou no sábado (30) uma rua que leva o nome do ex-jogador brasileiro Sócrates, por seu talento como esportista e seu compromisso político em defesa da democracia. A cerimônia foi realizada em Saint-Ouen, no departamento de Saint-Denis (localizado na periferia norte de Paris), e conduzida pela ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, e pelo irmão mais novo de Sócrates, o também ex-jogador Raí. “Eu vi imagens de Sócrates, era bonito vê-lo jogar, mas ele também tinha uma força transformadora, contra a ditadura, contra a pobreza”, declarou Oudéa-Castéra na inauguração, na qual os participantes prestaram homenagem ao icônico jogador de futebol imitando seu gesto de comemoração com o punho direito levantado.

A ministra dos Esportes também agradeceu a presença de Raí e enfatizou que ele “personifica a amizade entre a França e o Brasil”, além de agradecê-lo por seu papel no Paris Saint-Germain como jogador e agora no Paris Football Club, como dirigente. Em declarações após o evento, Raí enfatizou que, em um momento em que os valores democráticos estão mais “em perigo” do que nunca, “as ideias de Sócrates precisam estar cada vez mais presentes”. Dessa forma, o gesto de dedicar uma rua a Sócrates na França, embora “simbólico, não é coincidência” na opinião de Raí. A nova rua se chama Rua Doutor Sócrates e faz parte da Vila Olímpica que abrigará até 14.250 atletas durante os Jogos Olímpicos deste ano. O espaço será posteriormente convertido em um conjunto habitacional. Sócrates, que também se formou em medicina e ganhou o apelido de “Doutor”, nasceu em Belém, em 1954, e faleceu em São Paulo, em dezembro de 2011. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, participou da cerimônia de inauguração.

*Com informações da EFE