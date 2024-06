Vinicius Júnior chega à Seleção e mira primeiro título com a amarelinha: ‘Geração vem muito forte’

Brasil, que não vence a competição continental desde 2019, se prepara em Orlando para os amistosos que fará contra o México, no sábado

Rafael Ribeiro/CBF Vinicius Júnior faz 24 anos no dia 12 de julho



A pouco dias do início da Copa América, Vinicius Júnior, que acabou de ser campeão pela segunda vez da Champions League, e marcou o gol da vitória sobre o Borussia Dortmund, falou sobre suas expectativas para a competição. “Não fui campeão ainda, não tenho nenhum título pela Seleção, espero que seja agora. Nós estamos nos preparando muito bem para esse momento”, disse o atacante num vídeo divulgado nesta quarta-feira (5) pela Confederação Brasileira de Futebol(CBF). Prestes a completar 24 anos (no dia 12 de julho), o jogador do clube ‘merengue’ chegou nesta quarta-feira (5) à concentração da Seleção, em Orlando, na Flórida, após tirar alguns dias de folga depois de ser campeão no sábado. Com ele também chegaram os companheiros de time: Rodrygo e Éder Militão, cujas chegadas completaram o grupo de 26 jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior.

O Brasil, que não vence a competição continental desde 2019, se prepara em Orlando para os amistosos que fará contra o México, no sábado, e contra os Estados Unidos, na próxima quarta-feira. “Esta geração vem muito forte para ganhar grandes coisas com a Seleção”, garantiu Vinícius, integrante da equipe que perdeu a final da Copa América de 2021 para a Argentina de Lionel Messi, em pleno Maracanã, no Rio de Janeiro. As duas partidas são preparatórias para a Copa América, em que a Seleção é a cabeça de chave do Grupo D, formado também por Costa Rica, Colômbia e Paraguai. O Brasil estreia no dia 24 de junho contra os costarriquenhos.

