Vinicius Júnior dança após gol do Real Madrid contra o Atlético de Madrid

Atacante brasileiro foi alvo de racismo nesta semana e momentos antes do clássico

REUTERS/Susana Vera Vinicius Júnior foi alvo de racismo mais uma vez antes da partida contra o Atlético de Madrid



Após ser alvo de racismo ao longo desta semana e até mesmo por torcedores do Atlético de Madrid antes do clássico, neste domingo, 18, o atacante brasileiro Vinicius Júnior dançou durante a comemoração do primeiro gol da vitória do Real Madrid por 2 a 1. Ele “bailou” ao lado do também atacante brasileiro Rodrygo, que abriu o placar para os Merengues. O jogo foi realizado no Estádio Metropolitano. Nesta semana, Vinicius Junior foi alvo de racismo no programa “El Chiringuito”, na TV espanhola, quando o empresário Pedro Bravo disse que o atacante do Real Madrid deveria “deixar de fazer macaquice”. Na sexta-feira, 16, o brasileiro se pronunciou sobre o caso. “Há semanas, começaram a criminalizar minhas danças. Danças que não são minhas. São do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Griezmann e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros. Dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo”, iniciou. Na sequência, o atacante rebateu ao ato de racismo. “Aceitem, respeitem ou surtem. Eu não vou parar. Não costumo vir publicamente rebater crítica. Sou atacado e não falo, sou elogiado e também não falo. Eu trabalho, e muito. Dentro e fora de campo”, acrescentou. “E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa. Ou um “fui mal interpretado”. Mas repito para você, racista: eu não vou parar de bailar. Seja no sambódromo, no Bernabéu ou onde eu quiser. Com carinho e sorriso de quem é muito feliz, Vini Jr”, completou. Antes do clássico deste domingo, um grupo de torcedores do Atlético de Madrid fez cânticos racistas contra o jogador. “É um macaco, Vinicius é um macaco”, cantaram.