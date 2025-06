Vinicius Júnior marca, Brasil vence a primeira com Ancelotti e vai à Copa do Mundo

Seleção Brasileira bateu Paraguai por 1 a 0 e garimbou a vaga com duas rodadas de antecedência

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Vinícius Jr., do Brasil, comemora o seu gol marcado diante do Paraguai, durante partida válida pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo FIFA 2026



O Brasil está na Copa do Mundo de 2026, que começa daqui a um ano. Nesta terça-feira (10), dia do aniversário de Carlo Ancelotti, que queria uma vitória de presente, a seleção manteve a sorte em Itaquera e se classificou para a Copa – nas últimas duas edições, foi na Arena do Corinthians que a vaga tinha sido garantida. Diante do Paraguai, apenas a vitória interessava para a Seleção Brasileira, e foi o que ela conseguiu contra os paraguaios não perdiam a nove jogos, desde a derrota para a Costa Rica na Copa América em 2024. Se no primeiro jogo da Seleção Brasileira no comando de Ancelotti ficou faltando ofensividade, o mesmo não se repetiu nesta terça. Diferente da partida contra o Equador em que a parte defensiva foi melhor, contra os paraguaios foi a vez do ataque fazer a sua parte.

O Paraguai foi para o jogo em busca de um empate, que faria com que voltassem, nesta terça, à Copa do Mundo depois de 15 anos. A última tinha sido em 2010, na África do Sul. O Paraguai jogou por uma bola, igual foi o primeiro jogo das Eliminatórias, quando derrotou o Brasil por 1 a 0, em um jogo ocorrido em setembro de 2024, só dessa vez não conseguiu, e agora depende dos dois últimos jogos das Eliminatórias para saber vai para Copa ou não.

O Jogo

No primeiro tempo, só deu Brasil. A Seleção pressionou e tentou, até que no final da primeira etapa, mais precisamento aos 43 minuto, veio um gol para coroar o futebol apresentado na fase inicial. E com Ancelotti no comando, não é de se estranhar que o gol tenha saído dos pés de Vinicius Júnior. Só que a jogada foi de outro brasileiro que está brilhando na Espanha. Raphinha deu início, Matheus Cunha ajudou quando o companheiro perdeu a bola, e Vini Júnior, novo camisa 10 da Seleção, empurrou para o fundo do gol.

Na volta para o segundo tempo o Brasil manteve a pressão, mas diferente da primeira etapa em que teve controle maior do jogo, viu o Paraguai ir para cima, principalmente depois da entrada da Damián Bobadilla, jogador do São Paulo, e Ángel Romero, do Corinthians. A Seleção até teve a chance de fazer o segundo gol com Bruno Guimarães que em um cruzamento que foi em direção ao gol, Carceres, de cabeça, tirou em cima da linha. Com 1 a 0 no placar e sofrendo uma pressão do Paraguai, Ancelotti reforçou a defesa. Tirou Alex Sandro e colocou Beraldo para jogar. A mudança surtiu efeito e o Brasil conseguiu chegar na área adversária depois de 15 minutos. Raphinha chutou, Gatito pegou e no rebote Bruno Guimarães tentou, mas foi parado por Carceres.

O italiano mexeu mais uma vez, tirou Vini Junior, que saiu sentindo a coxa esquerda, e colocou Richarlison. Matheus Cunha também deixou o jogo para entrada de Gérson. Bruno Guimarães teve mais uma chance já no final do jogo, mas Gatito Fernández foi melhor e fez a defesa. O Próximo jogo do Paraguai é contra o Equador, no dia 9 de setembro, em casa. Já o Brasil, enfrenta o Chile, também em casa, no mesmo dia. Com a vitória, Brasil se tornou a 12ª seleção classificada para Copa.