O Real Madrid anunciou que Vinícius Júnior sofreu uma lesão cervical após a partida contra o Villarreal, válida pelo Campeonato Espanhol. O clube não forneceu detalhes sobre a gravidade da lesão nem o tempo necessário para a recuperação do jogador. O incidente ocorreu aos 33 minutos do segundo tempo, quando Vinícius caiu de forma inadequada, sendo substituído logo após marcar o segundo gol da vitória por 2 areal m 0. Após a realização de exames, o departamento médico do Real Madrid confirmou a lesão cervical. Em um comunicado oficial, o clube informou que a situação do atleta está sendo monitorada de perto, mas não divulgou mais informações sobre o estado de saúde do jogador. Apesar da lesão, Vinícius Júnior continua na lista de convocados para os próximos jogos da seleção brasileira, que enfrentará o Chile no dia 10 de outubro e o Peru no dia 15, ambos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os jogadores da seleção se apresentarão na próxima segunda-feira para os treinos. Em outra atualização, o técnico Dorival Júnior decidiu convocar o goleiro Weverton para a seleção, em substituição a Alisson, que deixou uma partida do Campeonato Inglês com dores na coxa. Essa mudança na convocação reflete a preocupação com a condição física dos jogadores em um momento crucial das eliminatórias.

