Vitor Pereira desabafa após empate do Flamengo contra o Madureira: ‘Não somos máquinas’

Treinador do Rubro-Negro também confirmou que titulares entrarão em campo na próxima partida da equipe para ganhar ritmo de jogo

Reprodução/Instagram @vitorpereira.official Técnico falou sobre desempenho do time nesse começo de ano



Depois de um empate sem gols contra o Madureira em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o time do Flamengo ouviu vaias da torcida no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). Após o resultado, o técnico Vitor Pereira comentou as vaias, dizendo que os torcedores precisam lembrar que a preparação para o ano começou há pouco tempo. “Essa torcida veio para nos apoiar, gostaríamos de ter dado uma vitória para eles, mas a torcida tem que se lembrar que começamos a preparação há pouco tempo. Em três dias jogaremos novamente. Vamos jogar contra o Palmeiras mais na frente e não somos máquinas”, disse VP. Além disso, o treinador afirmou que o time ainda está “em um período de pré-temporada” e que, para dar ritmo de jogo aos atletas, irá colocar os titulares em campo no próximo jogo, mesmo com eles estando cansados. “Essencialmente, estamos em um período de pré-temporada. Fisiologicamente, não temos condições de jogar a cada três dias. Mas temos necessidade de jogar. Assim, corremos o risco […]. Vamos ter que jogar para adquirir tempo de jogo. O próximo jogo será com o time titular. Mesmo cansados, eles vão jogar”, concluiu VP.