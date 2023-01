Após 3 anos, São Paulo volta a eleger Rei Momo e Rainha do Carnaval

Há um mês do Desfile das Escolas de Samba, candidatos e candidatas foram avaliados por 15 jurados e Robério Theodoro, da Mocidade Alegre, e Rhawane Izidoro, da Imperador do Ipiranga, levaram as coroas para casa

Reprodução/Jovem Pan News Após três anos sem o concurso, Rei Momo e Rainha do Carnaval 2023 foram escolhidos em São Paulo



Há um mês do Desfile das Escolas de Samba de São Paulo, a capital paulista elegeu a corte do Carnaval 2023. O evento aconteceu em meio a muita animação pois a última vez que ocorreu a eleição para a corte foi em 2020, antes da fase crítica da pandemia da Covid-19. Foram seis candidatas a Rainha e sete candidatos a Rei Momo avaliados por 15 jurados. A coroa de Rei Momo ficou com Robério Theodoro, da Mocidade Alegre. A roupa do sambista foi feita com os estandartes de todas as escolas de samba do Estado e, em entrevista à Jovem Pan News, Robério destacou que a homenagem aponta para a necessidade de união entre as organizações: “A gente precisa nos unir. A disputa é da linha amarela para dentro, antes disso a gente tem que nos unir. A gente é amigos e agente tem que festejar. Então, eu quis prestar essa linda homenagem a todas as escolas de samba de São Paulo”. Rhawane Izidoro , da Imperador do Ipiranga, não conteve as lágrimas ao ser anunciada como Rainha deste carnaval.

A jovem de 26 anos é mãe e comentou as dificuldades para chegar à competição: “Elas [filhas] convivem comigo todo dia nessa luta. De pegar o trem lotado para fazer uma aula no horário de pico com meu ex-professor, de fazer aula de estética, aula de samba no pé. Tudo foi com muita preparação em 15 dias, foram 15 dias corridos sem parar com elas para cima e para baixo comigo em trem e ônibus”. Na abertura da cerimônia, todos os participantes subiram ao palco e dançaram após 2 anos afastados do concurso. O caminho para chegar ao trono não é fácil e os vencedores tiveram que preencher vários requisitos como elegância, simpatia, estética corporal, comunicação e muito samba no pé.

*Com informações da repórter Camila Yunes