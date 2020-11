Pelé, Rivellino e Alberto Fernández: veja homenagens de personalidades a Maradona

Nas redes sociais, craque brasileiro lamenta a morte do ídolo, afirmando que ‘perdeu um grande amigo’

Alexandr Mysyakin/Creative Commons Diego Maradona morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos, após uma parada cardiorrespiratória



Um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Diego Maradona, morreu na manhã desta quarta-feira, 25, por conta de uma parada cardiorrespiratória. O campeão mundial pela Argentina em 1986 passou mal pela manhã e foi socorrido em sua casa, em Tigre, cidade vizinha de Buenos Aires. A informação foi confirmada pelo biógrafo do craque. O presidente da Argentina, Alberto Fernández, se pronunciou em seu perfil no Twitter, lamentando a partida do jogador. “Você nos levou ao topo do mundo. Você nos fez imensamente felizes. Você foi o maior de todos. Obrigada por ter existido, Diego. Sentiremos sua falta por toda a vida”, disse Fernández. Na mesma rede social, a vice-presidente Cristina Kirchner desejou um “enorme abraço aos familiares e entes”. queridos”. Além dos políticos que comandam o país atualmente, o ex-presidente Mauricio Macri também homenageou Maradona, afirmando que esta quarta-feira é “um dia muito triste para todos os fãs de futebol do mundo, principalmente os argentinos” e pontuando que são inumeráveis “as enormes alegrias” dadas por Diego.

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

Diego Maradona atuava como técnico do clube argentino Gimnasia y Esgrima La Plata. O time alterou as fotos de perfil nas redes, atualizando-as pela imagem que retrata o escudo do clube e um símbolo de luto. Grandes clubes internacionais também prestaram homenagens nas mídias sociais, agradecendo a vida de Maradona e lamentando sua morte. Entre eles, Barcelona, Napoli e Boca Juniors. “Obrigada por tudo, Diego”, “Sempre em nossos corações” e “Diego Eterno”, afirmaram consecutivamente. A admiração pelo craque do futebol ultrapassou as fronteiras da Argentina, sendo enfatizada por jogadores e times brasileiros. No Twitter, Pelé desejou força aos familiares, revelou que “perdeu um grande amigo” e que espera o encontrar para “jogar bola no céu”. Considerado o ídolo de Maradona, Rivellino publicou em seu Instagram uma foto com o jogador dizendo que perdeu uma das pessoas mais especiais de sua vida.

Confira as homenagens prestadas à Diego Maradona:

Mucha tristeza… Mucha. Se fue un grande.

Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos. pic.twitter.com/Fv8zhnL1V3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 25, 2020

Un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos. Serán imborrables las enormes alegrías que Diego nos dio. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 25, 2020

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020