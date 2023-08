Zagallo é internado no Rio de Janeiro com quadro de infecção urinária 

Segundo os familiares da lenda da seleção brasileira, ainda não há previsão de alta

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Zagallo é um dos personagens mais importantes da história do futebol brasileiro



Mário Jorge Lobo Zagallo foi internado na última terça-feira, 15, no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, com um quadro de infecção urinária. Segundo o filho da lenda da seleção brasileira, o Velho Lobo está sob os cuidados da médica Márcia Ladeira, responsável por cuidar da saúde dele há duas décadas. Ainda não há previsão de alta. Na última quarta-feira, 9, o ex-jogador completou 92 anos de idade e postou uma foto ao lado de seu familiares. “Passando o aniversário da melhor maneira, ao lado da família! Obrigado pelo carinho”, escreveu. Representando a Amarelinha, Zagallo conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962 como jogador, a de 1970 como treinador e a de 1994 como coordenador técnico.