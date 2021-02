Zagallo recebe vacina contra Covid-19 no Rio e celebra: ‘Velho Lobo tá on’

Aos 89 anos, o Velho Lobo pertence ao grupo de risco da Covid-19 e irá tomar a segunda dose da coronavac em 28 dias

Reprodução/Instagram Zagallo recebeu a primeira dose da coronavac no Rio de Janeiro



Mario Jorge Lobo Zagallo, vencedor de quatro Copas do Mundo com a seleção brasileira, recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus na manhã desta segunda-feira, 8, no Rio de Janeiro – momento foi publicado em suas redes sociais. Aos 89 anos, o Velho Lobo pertence ao grupo de risco da Covid-19 e irá tomar a segunda dose da coronavac daqui 28 dias. “Hoje foi dia de ir tomar a vacina do COVID. A primeira dose já foi!”, escreveu Zagallo em sua conta no Instagram, completando a postagem com as hashtags “O Velho lobo tá on” e “Vacinado”. Representando a “Amarelinha”, o Velho Lobo conquistou os Mundiais de 1958 e 1962 como atleta, o de 1970 como treinador e o de 1994 como coordenador técnico.