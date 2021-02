Romarinho, ex-Corinthians, zoa Palmeiras após eliminação no Mundial; assista

Através das redes sociais, o jogador, que ficou conhecido como carrasco do Verdão, cutucou o rival

Montagem sobre fotos/Reprodução/EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Romarinho brincou com o Palmeiras após a queda no Mundial de Clubes



O atacante Romarinho, atualmente no Al-Ittihad (Arábia Saudita) e com passagem vitoriosa pelo Corinthians, não perdoou a queda do Palmeiras para o Tigres (México) na semifinal do Mundial de Clubes, em partida realizada na tarde do último domingo, 7, no Catar. Através das redes sociais, o jogador, que ficou conhecido como carrasco do Verdão, cutucou o rival. “E o Palmeiras, gente? Continua sem Copinha, continua sem Mundial. Está tudo normal. Segue o jogo”, provocou.

Romarinho vestiu as cores do Corinthians entre 2012 e 2014, quando participou dos títulos do Campeonato Paulista (2013), da Libertadores da América (2012) , do Mundial de Clubes (2012) e também da Recopa Sul-Americana (2013). No período, ele ficou conhecido como algoz do Palmeira, fazendo vários gols nos confrontos entre as equipes.

