Zagueiro do Cruzeiro está fora de jogo decisivo contra o Corinthians

O argentino Lucas Villalba sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo durante o primeiro duelo com o Timão, pelas semifinais da Copa do Brasil

Gilson Lobo/Agif/Estadão Conteúdo De muletas, Villalba acompanha o jogo entre Cruzeiro e Corinthians, no Mineirão



O Cruzeiro informou nesta sexta-feira (12) que o zagueiro Lucas Villalba sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e está fora do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, marcado para domingo (14). O clube destacou que não será necessária cirurgia e que o defensor já iniciou tratamento conservador no Departamento de Saúde e Performance.

Villalba se machucou ainda no primeiro tempo da partida de ida, após Yuri Alberto levar a pior em disputa com Fabrício Bruno e cair em cima do defensor celeste. O argentino tentou continuar em campo, mas foi substituído no intervalo por Jonathan Jesus. Titular absoluto desde o início do Campeonato Brasileiro, ele é considerado um dos pilares da equipe que ocupa a terceira posição na tabela.

Com a baixa, o técnico Leonardo Jardim terá duas opções para compor a defesa ao lado de Zé Ivaldo: O Jonathan, que entrou no jogo passado, e João Marcelo. Em entrevista coletiva, o treinador demonstrou confiança no elenco. “Isso não me preocupa, porque o grupo já mostrou ao longo da temporada que temos jogadores capazes de suprir qualquer ausência”, afirmou.

O Cruzeiro reforçou, em nota oficial, que o zagueiro seguirá acompanhado pelo departamento médico e desejou “boa recuperação” ao atleta.