Zagueiro do Flamengo chama companheiro de time de ‘macaco’ e é criticado: ‘Racista’

Montagem sobre fotos/Instagram/Reprodução/Paulo Sérgio/Estadão Conteúdo O zagueiro Matheus Thuler, do Flamengo, chamou o atacante Lincoln de "macaco" em uma live no Instagram



O nome de Matheus Thuler, zagueiro do Flamengo campeão carioca, brasileiro e da Libertadores em 2019, foi um dos mais mencionados no Twitter na tarde deste domingo. O motivo? O defensor chamou Lincoln, jovem atacante que também atua no time rubro-negro, de “macaco”.

Tudo aconteceu em uma live (transmissão ao vivo) feita por jogadores do Flamengo no Instagram. Vinicius Souza, meia também revelado na base rubro-negra, conversava por vídeo com Lincoln, quando Thuler se aproximou e chamou Lincoln de “macaco”. Veja o vídeo abaixo:

Rapaz, o Thuler…

Incrível alguém querer normalizar o racismo.

pic.twitter.com/X5fpPnTUmp — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) December 29, 2019

Lincoln deu risada, mas Vinicius Souza, que está curtindo o fim de ano ao lado de Thuler em Pipa-RN, pareceu ter se assustado. “O que é isso, cara?”, questionou.

Em seguida, os três, sorridentes, continuaram a se comunicar em tom amigável.

Nas redes sociais, a atitude de Thuler foi alvo de críticas. Veja abaixo:

perdi toda admiração que eu tinha pelo thuler, pq se faz isso com um amigo imagina com gente de fora? — ´ (@riibeirx) December 29, 2019

Certas brincadeiras não cabem. Chamar uma pessoa de macaco é racismo. Ponto. Thuler fez um comentário racista, deve admitir e procurar melhorar. Nesse processo, cabe o clube, formador do atleta e cidadão, orientá-lo. — Saul (@saultrujilloCRF) December 29, 2019

Thuler foi racista sim, nição até fala no video "que isso cara"

Ele não é criança e tem que aprender que existe consequências pra isso.PARA de passar pano só porque é seu ídolo!!!!!!!

eu tô muito decepcionada, de verdade — anah. #haikaday (@arrwxcaeta) December 29, 2019

O constrangimento do Vinícius Souza com a atitude racista do Thuler foi evidente. — AndradeRNegro2 (@AndradeRNegro2) December 29, 2019