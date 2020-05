Zezé Perrella é xingado e leva cusparada em eleição do Cruzeiro

Vinnicius Silva/Cruzeiro Zezé Perrella foi alvo de insultos na eleição do Cruzeiro



Zezé Perrella, ex-dirigente do Cruzeiro, sofreu insultos, foi alvo de uma lata e levou uma cusparada na cara nesta quinta-feira (21), quando estava deixando o Ginásio do Bairro Preto, em Belo Horizonte, local onde a eleição do clube está sendo realizada. O ato foi registrado pela “TV Globo”.

Perrella esteve à frente da gestão de futebol da Raposa em outubro do ano passado, quando precisou substituir Itair Machado, alvo de investigação da Polícia do Ministério Público por corrupção, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos.

Assumindo o Cruzeiro em situação delicada no Campeonato Brasileiro, Perrella não conseguiu reerguer o clube, que acabou caindo para a 2ª divisão do nacional. Após a queda, ele deixou o cargo, em dezembro de 2019.

Presidente do Cruzeiro de 1995 a 2002 e de 2009 a 2011, Zezé Perrella ocupou ainda a presidência do Conselho.

Na saída, Zezé Perrella levou uma cusparada na cara. Imagens do nosso colega Leandro Pacheco, repórter cinematográfico da Tv Globo. #gecruzeiro pic.twitter.com/U7C0vxpMrY — Laura Rezende (@laurarrezende) May 21, 2020