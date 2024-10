Zico defende Gabigol no Flamengo: ‘Problema dele era só com o Tite’

Maior ídolo da história do clube rubro-negro acredita em recuperação do atacante após polêmicas

Marcelo Cortes/Flamengo Tite deixou o Flamengo após ser eliminado da Libertadores e não conseguir engrenar no Brasileirão



O assunto Gabigol voltou aos holofotes no Flamengo depois que Marcos Braz abriu possibilidade de renovação de contrato com o atacante. O atual vínculo se encerra no fim de dezembro deste ano. Até o momento as partes não chegaram em um acordo, mas também não existe nenhum pré-contrato assinado do jogador com outro clube. Em entrevista, o maior ídolo da história do Mengão saiu em defesa de Gabigol. Zico afirmou que acredita na recuperação do camisa 99 e citou a relação com Tite para justificar a má fase.

“Acho que o problema do Gabigol era só com o Tite. E do Tite com ele. Entre eles. Acho que foi muito chato ele subir no trio elétrico para desrespeitar o técnico que estava no comando da seleção. Usar a camisa do Corinthians não significa nada. Você cansa de ver jogadores de outros times com a camisa do Flamengo. Vini Jr. joga no Real Madrid e foi ao Maracanã com a camisa do Flamengo. O centroavante da Alemanha na Copa do Mundo [de 2014]. O português do Milan com a camisa do Flamengo… Aquele momento do Gabigol não era legal. Se ele estivesse fazendo gols pelo Flamengo, usar a camisa do outro time não seria problema. Eu mesmo já usei uniformes rivais: Vasco, Fluminense. Não vejo problema nenhum. A camisa é o que menos importa”, disse o maior ídolo do Fla, relembrando Podolski e Rafa Leão.

Gabigol deve ser titular do Flamengo no retorno das atividades. Após a pausa para a Data Fifa, o Flamengo enfrenta o Fluminense, no dia 17 de outubro, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª do Brasileirão. Na sequência, encara o Corinthians, no domingo (20), às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.