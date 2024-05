Gabigol se pronuncia após polêmica com camisa do Corinthians

Torcedores do Fla não perdoaram atitude do jogador e reclamaram nas redes sociais

PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Polêmica aconteceu na última sexta-feira (17)



Após toda a polêmica envolvendo o nome de Gabigol e Corinthians na última sexta-feira (17), o atacante do Flamengo se pronunciou nas redes sociais sobre a punição que levou. O jogador recebeu uma multa que corresponde a 10% do salário, bem como não poderá usar mais a camisa 10 em competições onde a numeração pode ser alterada. Nos stories do Instagram, ele compartilhou um texto e em trecho diz: “Hoje fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a 10. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube. Mas isso jamais vai apagar a história que construí com meus companheiros de equipe. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo Mengão até o fim da nossa história. Te amo, Flamengo!”, escreveu.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo se pronunciaram após o texto do atleta. Muitos não gostaram da atitude do jogador. “Um texto gigante do c&%$#lho e nenhum pedido de desculpa sequer”, disse um perfil.

Um texto gigante do caralho e NENHUM PEDIDO DE DESCULPA SEQUER, não que eu fosse aceitar, mas pqp mlq, tu é muito ególatra. Os caras foram bem no teu ego mesmo. TROCA A TUA FOTO DE PERFIL AÍ. — FLA DA DEPRESSÃO | Ruan (@_FlaDaDepressao) May 17, 2024